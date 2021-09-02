InfoBrics: США решили поставить комплексы Javelin Украине, чтобы отомстить России за «бегство» эсминца Defender в Черном море

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2 сентября 2021, 11:19 Источник: «ПолитРоссия»

Британский эсминец Defender, Rob Powell / globallookpress.com

Соединенные Штаты решили поставить противотанковые ракетные комплексы Javelin Украине, чтобы отомстить Российской Федерации за «бегство» британского эсминца Defender в Черном море. Об этом говорится в материале, размещенном в зарубежном интернет-сегменте.

Некоторое время назад американское Минобороны объявило о новом транше военной помощи для Киева в размере 60 млн долларов. Украина, в частности, получит комплексы Javelin.

Как указал сайт InfoBrics, Вашингтон вооружает бывшую советскую республику для борьбы с танковыми силами России, превосходящими любого противника в гипотетической войне. Также портал пишет, что целью поставок Javelin является месть Москве за «бегство» британского эсминца Defender в Черном море.

В конце июня Defender нарушил границу Крыма. По курсу движения корабля был открыт предупредительный огонь, после чего он покинул акваторию РФ.

В публикации InfoBrics, пересказанной «ПолитРоссией», отмечается, что Defender «в панике бежал», а Великобритания в результате инцидента «была унижена».

Как сообщалось ранее в четверг, эксперт Виктор Баранец допустил, что Москва может развернуть крылатые ракеты на Кубе, если на украинской территории появятся военные базы США.

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