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Отставной полковник Баранец: Россия может развернуть крылатые ракеты на Кубе в случае появления на Украине военных баз США

, 09:57 Источник: «ПолитРоссия»

Отставной полковник Баранец: Россия может развернуть крылатые ракеты на Кубе в случае появления на Украине военных баз США
Российский военный, MOD Russia / globallookpress.com

Российская Федерация может развернуть крылатые ракеты на Кубе, если на Украине появятся военные базы Соединенных Штатов. Соответствующий вариант развития событий допустил эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец.

Как отметил специалист, Россия терпимо относилась к приближению НАТО к ее границам в предыдущие годы, однако в случае создания американских баз на украинской территории Москва пойдет на решительные действия. Баранец спрогнозировал, что РФ может разместить на Кубе свои военные объекты с крылатыми ракетами.

«Тогда мы приставим острый штык к Америке», - заявил отставной полковник.

Ранее сегодня сообщалось, что британский таблоид Daily Express назвал российский ядерный аппарат «Посейдон» «ужасающей» торпедой, вызвавшей «страх» после появления ее спутниковых изображений.

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