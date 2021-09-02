Daily Express назвал российский ядерный «Посейдон» «ужасающей» торпедой, вызвавшей «страх» после появления ее спутниковых снимков

Аргументы Недели → Общество 13+

2 сентября 2021, 09:29

Российские подлодки, MOD Russia / globallookpress.com

На страницах британских СМИ разместили материал, где российский подводный ядерный аппарат «Посейдон» назван «ужасающей» торпедой, вызвавшей «страх» после появления ее спутниковых изображений.

Таблоид Daily Express пишет, что на снимках, сделанных при помощи космических спутников, был идентифицирован «Посейдон». Издание назвало его «ужасающей» торпедой, вызвавшей «страх». В процитированной публикации отмечается, что снаряд «выглядит размером примерно с автобус».

Как указал Daily Express, специалисты считают, что «Посейдон», судя по его конструкции, будет действовать под водой на очень большой глубине и с высокой скоростью. Это означает, что данное оружие потенциально изменит характер ядерных угроз, констатирует таблоид.

Журналисты добавили, что носителями «Посейдонов» предположительно станут новые российские субмарины.

Ранее в четверг портал Avia.pro сообщил, что подлодки «Варшавянка» смогли скрыться от следивших за ними в Средиземном море кораблей и самолетов НАТО.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости