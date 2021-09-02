Сайт Avia.pro: российские подлодки «Варшавянка» смогли скрыться от следивших за ними в Средиземном море кораблей и самолетов НАТО

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2 сентября 2021, 08:23 Источник: Avia.pro

Российская подлодка, MOD Russia / globallookpress.com

Российские подлодки проекта «Варшавянка» смогли скрыться от следивших за ними в Средиземном море кораблей и самолетов Североатлантического альянса. Об этом говорится в публикации, размещенной на страницах интернет-прессы.

Сайт Avia.pro пишет, что силы НАТО «потеряли» две «Варшавянки» в западной части Средиземного моря после того, как подлодки неожиданно ушли на глубину.

В процитированном материале отмечается, что слежение за субмаринами осуществилось не только самолетами, но и кораблями, оснащенными специальным оборудованием. Несмотря на это, «Варшавянки» смогли скрыться от военных западного блока.

Как сообщалось ранее сегодня, портал «Репортер» сообщил, что российский истребитель с ракетами Х-31 «припугнул» судно НАТО возле сирийского Тартуса.

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