«Репортер»: российский истребитель с ракетами Х-31 «припугнул» корабль НАТО возле сирийского Тартуса

Российский истребитель, вооруженный ракетами Х-31, «припугнул» корабль Североатлантического альянса возле сирийского Тартуса, где расположена база РФ. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах отечественных интернет-СМИ.
Сайт «Репортер» пишет, что Су-30СМ «припугнул» корабль НАТО рядом с Тартусом, совершив облет судна. Истребитель нес две тактические управляемые ракеты средней дальности Х-31, отмечается в процитированной публикации.
Какой именно стране-члену альянса принадлежит данный корабль, портал не указал.
Ранее в четверг ресурс Avia.pro сообщил, что американский разведывательный самолет осуществил «опасный» маневр перед российским правительственным бортом.
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