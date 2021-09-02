Avia.pro: самолет-разведчик США устроил «опасный» маневр перед российским правительственным бортом

Разведывательный самолет Соединенных Штатов устроил «опасный» маневр перед российским правительственным бортом. Соответствующее утверждение высказано в публикации, размещенной на страницах отечественных сетевых СМИ.
Портал Avia.pro пишет, что американская сторона осуществила «серьезную провокацию» у границ РФ. В процитированном материале говорится, что самолет RC-135V Rivet Joint неожиданно выполнил резкий разворот при приближении Ил-96-300ПУ, «фактически пересекая траекторию полета» российского правительственного борта.
Сайт назвал данный маневр «опасным».
Как сообщалось ранее на текущей неделе, китайский ресурс Sohu указал на то, что американским истребителям F-35 грозит новое «унижение» со стороны стратегических бомбардировщиков Ту-160.
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