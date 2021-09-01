Sohu: американским истребителям F-35 грозит новое «унижение» со стороны российских ракетоносцев Ту-160

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1 сентября 2021, 16:52 Источник: «ПолитРоссия»

Стратегический бомбардировщик Ту-160, MOD Russia / globallookpress.com

Американским истребителям пятого поколения F-35 грозит новое «унижение» со стороны российских ракетоносцев Ту-160. Об этом говорится в публикации, размещенной в китайском сегменте интернета.

Портал Sohu напомнил, что некоторое время назад произошел инцидент с участием F-35 и Ту-160. Два истребителя попытались перехватить бомбардировщик, когда он патрулировал прибрежную российскую территорию. F-35 зашли с двух сторон, однако реализовать задуманное у них не получилось. Ту-160 неожиданно включил форсаж и ушел от оппонентов. Догнать ракетоносец у истребителей не получилось.

Авторы сайта полагают, что случившееся стало «унижением» для F-35. При этом в будущем подобные случаи могут повториться.

Недавно появилась информация, согласно которой военные РФ заказали еще восемь двигателей НК-32 для Ту-160. Они нужны для производства новых самолетов, отмечается в пересказанном «ПолитРоссией» материале Sohu.

«Что это значит для США? Российский “кошмар” вернется и продолжит портить репутацию F-35», — пишет китайский ресурс.

Как сообщалось ранее в среду, издание The Hill предупредило, что американский президент Джо Байден может спровоцировать ядерную войну с Москвой или Пекином.

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