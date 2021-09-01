Аргументы Недели В мире 13+

The Hill: президент США Байден может спровоцировать ядерную войну с Россией или Китаем

, 14:14 Источник: «ПолитРоссия»

The Hill: президент США Байден может спровоцировать ядерную войну с Россией или Китаем
Президент США Джо Байден, Stefani Reynolds - Pool via CNP / globallookpress.com

Президент Соединенных Штатов Джо Байден может спровоцировать ядерную войну с Российской Федерацией или Китаем. На это указывается в материале, размещенном на страницах зарубежных СМИ.

О возможности провоцирования Байденом ядерного конфликта с Москвой или Пекином предупредило издание The Hill. Там отметили, что в предыдущие десятилетия мир от подобного противостояния сдерживала жесткая внешняя политика Вашингтона, а также прагматизм РФ и КНР.

Однако в настоящий момент наблюдается другая ситуация, пишет издание. Отмечается, что Джо Байден допускает много ошибок и постоянно демонстрирует свою слабость. Также в публикации The Hill, пересказанной «ПолитРоссией», говорится, что отношение остального мира к американским властям за последние полгода сильно изменилось в худшую сторону.

Как сообщалось ранее сегодня, The National Interest спрогнозировал, что истребители F-35 сдержат Россию в случае войны между ней и НАТО в Восточной Европе.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ДЦ

Политика

Лавров заявил, что высказывания Зеленского о «грязном» российском газе были сделаны «не от большого ума»

Лавров заявил, что высказывания Зеленского о «грязном» российском газе были сделаны «не от большого ума»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров утром в среду, 1 сентября, заявил, что высказывания президента Украины Владимира Зеленского о "самом грязном в мире" газе из РФ делаются "не от большого ума".

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Общество

Общество

Общество

В мире

Экономика

Спорт

Общество

В мире

В мире

Общество

Общество

Спорт

Политика

Лукашенко заявил о поставке Белоруссии российских самолетов, вертолетов, средств ПВО и С-400

Россия в ближайшее время поставит Белоруссии десятки самолетов, вертолетов, средства ПВО и, возможно, зенитно-ракетные комплексы С-400. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил информацию о поставках российских самолетов и вертолетов, самого важного вооружения ПВО, - передает агентство Sputnik Беларусь. Белорусский президент подписал соответствующее распоряжение. Как отметил Лукашенко, если в ходе совместных стратегических учений "Запад-2021" станет очевидно, что Беларуси нужно еще какое-то вооружение, оно будет закуплено в России.

Спорт

Общество

В мире

Общество