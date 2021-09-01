The Hill: президент США Байден может спровоцировать ядерную войну с Россией или Китаем

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1 сентября 2021, 14:14 Источник: «ПолитРоссия»

Президент США Джо Байден, Stefani Reynolds - Pool via CNP / globallookpress.com

Президент Соединенных Штатов Джо Байден может спровоцировать ядерную войну с Российской Федерацией или Китаем. На это указывается в материале, размещенном на страницах зарубежных СМИ.

О возможности провоцирования Байденом ядерного конфликта с Москвой или Пекином предупредило издание The Hill. Там отметили, что в предыдущие десятилетия мир от подобного противостояния сдерживала жесткая внешняя политика Вашингтона, а также прагматизм РФ и КНР.

Однако в настоящий момент наблюдается другая ситуация, пишет издание. Отмечается, что Джо Байден допускает много ошибок и постоянно демонстрирует свою слабость. Также в публикации The Hill, пересказанной «ПолитРоссией», говорится, что отношение остального мира к американским властям за последние полгода сильно изменилось в худшую сторону.

Как сообщалось ранее сегодня, The National Interest спрогнозировал, что истребители F-35 сдержат Россию в случае войны между ней и НАТО в Восточной Европе.

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