Американские истребители пятого поколения F-35 сдержат Российскую Федерацию в случае военного конфликта между ней и Североатлантическим альянсом в Восточной Европе. Об этом говорится в материале зарубежных СМИ.
Издание The National Interest (NI) пишет, что F-35 обеспечивают «сетевое» взаимодействие государств-союзников, среди которых Великобритания, Норвегия, Дания, Бельгия, Польша и Швейцария. Также отмечается, что воздушный флот F-35, объединенный в сеть, способствует широкому географическому охвату. Это позволит западным силам противостоять армии РФ не только в воздушном пространстве, но и на земле.
F-35 сдержат Москву в случае войны между ней и НАТО в Восточной Европе, прогнозируется в публикации NI, пересказанной «ПолитРоссией».
Как сообщалось ранее сегодня, китайский сайт Sohu предрек, что РФ может разорить Соединенные Штаты, если столкнется с американцами на поле боя.
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