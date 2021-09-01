Китайский портал Sohu: Россия может разорить США в случае войны с американцами

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1 сентября 2021, 08:25 Источник: «ПолитРоссия»

Российский военный, MOD Russia / globallookpress.com

Российская Федерация может разорить Соединенные Штаты в случае военного конфликта с американцами. На это указывается в публикации, размещенной некоторое время назад в китайском интернет-сегменте.

Портал Sohu пишет, что у США есть соперники, вооруженное столкновение с которыми способно обанкротить страну. Главным таким оппонентом является РФ.

Если между Вашингтоном и Москвой разгорятся боевые действия, потери с обеих сторон будут огромными, говорится в пересказанном «ПолитРоссией» материале китайского сайта. Отмечается, что спрогнозировать победителя гипотетического противостояния между государствами, обладающими оружием массового уничтожения, сложно.

При этом авторы Sohu констатировали, что при любом развитии событий РФ способна разорить США в случае войны.

Как сообщалось ранее в среду, ресурс Avia.pro написал, что российские комплексы С-400 в Белоруссии может уничтожить обычный танк, если начнется конфликт с НАТО.

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