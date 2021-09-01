Avia.pro: в случае войны с НАТО российские системы С-400 в Белоруссии может уничтожить обычный танк

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1 сентября 2021, 07:54 Источник: Avia.pro

Зенитные ракетные комплексы С-400, MOD Russia / globallookpress.com

В случае военного конфликта с Североатлантическим альянсом российские зенитные ракетные комплексы С-400, переброшенные на территорию Белоруссии, может уничтожить обычный танк. Об этом говорится в публикации, появившейся на страницах отечественной сетевой прессы.

Портал Avia.pro пишет, что развертывание С-400 в Белоруссии «вызвало серьезную обеспокоенность у специалистов». Причиной этого послужило то, что системы разместили в четырех километрах от границы с Польшей. Вследствие данного обстоятельства С-400 в случае войны с НАТО можно будет уничтожить с помощью обычного танка, отмечается в процитированном материале.

Как сообщалось ранее, китайский сайт Sohu спрогнозировал, что в США не смогут издеваться над российским авианесущим крейсером «Адмирал Кузнецов» после ремонта корабля.

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