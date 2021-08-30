Sohu: в США не смогут издеваться над российским «Адмиралом Кузнецовым» после его ремонта

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30 августа 2021, 09:41 Источник: «ПолитРоссия»

Авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

В Соединенных Штатах не смогут издеваться над российским авианесущим крейсером «Адмирал Кузнецов» после ремонта данного судна. Об этом говорится в материале, размещенном в китайском сегменте интернета.

Портал Sohu пишет, что «Адмирал Кузнецов» когда-то являлся «непобедимым боевым кораблем», однако затем стал предметом насмешек в США и других западных странах. Причиной этого послужили склонность крейсера к поломкам, а также черный дым, который повалил из его трубы в ходе прохода через пролив Ла-Манш несколько лет назад.

В 2017 году «Адмирал Кузнецов» встал на долгосрочный капитальный ремонт. После его завершения на Западе не смогут издеваться над судном, отмечает Sohu.

В пересказанной «ПолитРоссией» публикации китайского сайта указывается, что крейсер не только отремонтируют, но и модернизирует его основные узлы. Ожидается, что обновленный корабль не будет извергать из себя густой черный дым.

Ранее в понедельник сообщалось, что итальянское издание L'Antidiplomatico назвало новый российский истребитель Су-75 Checkmate «большой проблемой» для американских самолетов F-35.

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