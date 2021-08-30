Издание L'Antidiplomatico назвало новый российский истребитель Су-75 Checkmate «большой проблемой» для американских F-35

Аргументы Недели → В мире 13+

30 августа 2021, 08:38 Источник: «ПолитРоссия»

Презентация истребителя Су-75 Checkmate, Leonid Faerberg / globallookpress.com

На страницах итальянских СМИ появился материал, где новый российский истребитель Су-75 Checkmate, представленный в прошлом месяце в рамках салона МАКС-2021, назван «большой проблемой» для американских самолетов F-35.

«У американских истребителей F-35 большая проблема — новый российский Су-75», — пишет L'Antidiplomatico.

Издание отмечает, что Checkmate «имеет четкую экспортную цель». На это указывает то, что боевую машину отличает «открытая архитектура». Данная особенность позволяет комплектовать самолет различными системами отечественного и иностранного производства.

Ожидается, что российский истребитель должен составить конкуренцию F-35 на мировом рынке. В пересказанной «ПолитРоссией» публикации L'Antidiplomatico говорится, что преимуществом Су-75 станет его стоимость. Она оценивается примерно в 25-30 миллионов долларов за единицу. Это более чем в два раза ниже, чем у американского самолета.

Как сообщалось ранее сегодня, китайский сайт Sohu спрогнозировал, что для США «спасенья не будет», если Москва решит атаковать страну гиперзвуковыми ракетами «Циркон».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости