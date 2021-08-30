Sohu: если Россия решит атаковать США гиперзвуковыми «Цирконами», «спасенья не будет»

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30 августа 2021, 08:04 Источник: «ПолитРоссия»

Испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон», MOD Russia / globallookpress.com

Если Российская Федерация решит атаковать Соединенные Штаты гиперзвуковыми ракетами «Циркон», «спасенья не будет». Соответствующий прогноз высказан в материале, размещенном в китайском сегменте интернета.

Портал Sohu пишет, что состоявшиеся некоторое время назад успешные испытания ракеты «Циркон» стали одним из ударов Москвы по военному имиджу США. Сайт отмечает, что на сегодняшний день только РФ и Китай добились значительных успехов в области разработки гиперзвукового оружия. Между тем американцы, которые всегда были лидерами в сфере военных технологий, на сей раз сильно отстали от своих конкурентов.

В пересказанной «ПолитРоссией» публикации Sohu констатируется, что «Циркон» обладает огромной мощью. Данному снаряду не способна эффективно противостоять ни одна существующая в мире система противовоздушной обороны.

Если Москва решит ударить по США Цирконами», «спасенья не будет», предрек китайский ресурс.

Как сообщалось ранее в понедельник, эксперт Анатолий Вассерман заявил, что в случае атаки российских подводных беспилотников «Посейдон» волны цунами захлестнут побережья Штатов на несколько сотен километров.

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