Вассерман: в случае атаки российских ядерных «Посейдонов» волны цунами захлестнут побережья США на несколько сотен километров

Аргументы Недели → В мире 13+

30 августа 2021, 07:33 Источник: ФАН

Политический консультант Анатолий Вассерман, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

В случае атаки российских ядерных подводных аппаратов «Посейдон» волны цунами захлестнут побережья Соединенных Штатов на несколько сотен километров. Об этом в разговоре со СМИ заявил отечественный политический консультант Анатолий Вассерман.

Как отметил Вассерман, «Посейдон» представляет собой беспилотную подлодку, которая движется достаточно тихо, чтобы американские системы не смогли ее обнаружить. Это означает, что военные РФ могут подвести аппараты к берегам США в нужный для себя момент.

В случае подрыва «Посейдонами» ядерных зарядов, которые они несут, волны цунами захлестнут побережья Штатов на несколько сотен километров, спрогнозировал собеседник ФАН.

Как сообщалось ранее, издание The National Interest написало, что Вашингтон, вероятно, превзойдет Москву в точности своего гиперзвукового оружия.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости