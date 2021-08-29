National Interest: США, вероятно, превзойдут Россию в точности своего гиперзвукового оружия

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29 августа 2021, 16:00 Источник: «ПолитРоссия»

Российские истребители МиГ-31, оснащенные гиперзвуковым комплексом «Кинжал», MOD Russia / globallookpress.com

Соединенные Штаты, вероятно, превзойдут Российскую Федерацию в точности своего гиперзвукового оружия. Об этом говорится в публикации, размещенной на страницах американских СМИ.

National Interest (NI ) констатирует, что Вашингтон в настоящий момент реализует несколько программ по созданию гиперзвуковых вооружений. Согласно имеющейся информации, большинство данных проектов достигнет стадии оперативного развертывания в 2022-м или 2023 годах.

Издание отмечает, что американские ракеты не будут оснащаться ядерными боеголовками, при этом разработчики снарядов сделают упор на высокую точность. По данному параметру боеприпасы США, вероятно, превзойдут гиперзвуковое оружие Москвы, указывается в пересказанном «ПолитРоссией» материале NI.

Как сообщалось ранее сегодня, китайское издание NetEase спрогнозировало, что в случае войны РФ сможет разгромить Австралию несколькими ракетными ударами по основным базам ее авиации и флота.

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