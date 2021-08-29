NetEase: в случае войны Россия сможет разгромить Австралию несколькими ракетными ударами по основным базам ее авиации и флота

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29 августа 2021, 15:27 Источник: «ПолитРоссия»

Военные учения, MOD Russia / globallookpress.com

В случае войны Россия сможет разгромить Австралию несколькими ракетными ударами по основным базам авиации и флота данного государства. На это указывается в материале, размещенном на страницах китайских СМИ.

Сценарий вооруженного конфликта между разделяемыми почти 10 тысячами километров РФ и Австралией кажется фантастикой, но только на первый взгляд, пишет NetEase. Авторы издания полагают, что Москва и Канберра способны столкнуться на поле боя из-за КНР.

Журналисты обращают внимание на то, что Россия и Австралия конкурируют друг с другом за китайский рынок. Обе страны хотят поставлять туда свой уголь, свинину, природный газ и другую продукцию.

В пересказанной «ПолитРоссией» публикации NetEase прогнозируется, что Москве удастся победить оппонента без привлечения своих крупных сил, если дело дойдет до военных действий.

Как констатируется, мощь армии РФ настолько велика, что она способна одолеть Соединенные Штаты. В некоторых сферах, например, в области разработки гиперзвукового оружия, Россия значительно опережает американцев и всех их союзников.

В случае конфликта с Австралией Москва сможет разгромить данное государство с помощью нескольких ракетных ударов по основным базам ее авиации и флота. Этого будет достаточно, чтобы Канберра капитулировала, предсказывает NetEase.

Как сообщалось ранее в воскресенье, китайский портал Sohu написал, что Япония «оказалась дважды униженной» за неделю из-за военных России и США.

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