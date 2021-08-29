Sohu: Япония «оказалась дважды униженной» за неделю из-за военных России и США

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29 августа 2021, 14:44 Источник: «ПолитРоссия»

Флаг Японии, Frank Röder / CHROMORANGE / globallookpress.com

Япония «оказалась дважды униженной» за неделю из-за военных Российской Федерации и Соединенных Штатов. Соответствующая оценка высказана в материале, размещенном в китайском интернет-сегменте.

Сайт Sohu пишет, что армия РФ решила провести учения в районе курильского Итурупа, который в Токио считают «своим». Япония выразила протест в связи с планами российской стороны, однако Москва от них не отказалась.

На этом фоне появилась информация о том, что американские военные, несущие службу на базе Футенма в префектуре Окинава, сбросили в местную канализацию воды с высоким содержанием токсичных веществ. Комментируя данный инцидент, портал отметил, что США, являющиеся официальным союзником Токио, «не уважают Японию и практически не считаются с ее интересами».

Восточноазиатская страна «оказалась дважды униженной» за неделю из-за военных РФ и Штатов, указывается в пересказанной «ПолитРоссией» публикации Sohu.

Ранее сегодня сообщалось, что в другом своем материале китайский ресурс выступил с прогнозом, согласно которому в случае нападения Токио на Курильские острова может разгореться Третья мировая.

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