Sohu: в случае нападения Японии на российские Курилы может вспыхнуть Третья мировая война

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29 августа 2021, 08:56 Источник: «ПолитРоссия»

Военный, U.S. Department of Defense / globallookpress.com

В случае нападения Японии на принадлежащие России Курильские острова может вспыхнуть Третья мировая война. Соответствующий вариант развития событий допускается в материале, размещенном в китайском интернет-сегменте.

Портал Sohu пишет, что в последнее время в Японии все чаще звучат призывы захватить силой Курилы, которые официальный Токио считает «своими». Сайт предрек, что в случае нападения восточноазиатского государства на острова может разгореться Третья мировая.

Отмечается, что японцы надеются на военную поддержку со стороны своего союзника Вашингтона. Согласно точке зрения авторов китайского ресурса, вмешательство Соединенных Штатов в вооруженное противостояние из-за Курил спровоцировало бы полномасштабную войну, вплоть до нового глобального конфликта.

«Япония не имеет права стрелять. Как только прозвучит первый выстрел, огонь разгорится во всем мире», – говорится в пересказанной «ПолитРоссией» публикации Sohu.

Как сообщалось ранее в воскресенье, американский адмирал Чарльз Ричард предупредил, что корабли НАТО могут стать уязвимыми для российских гиперзвуковых снарядов «Циркон».

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