Американский адмирал Чарльз Ричард: корабли НАТО могут стать уязвимыми для российских гиперзвуковых «Цирконов»

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29 августа 2021, 06:46 Источник: РИА Новости

Запуск гиперзвуковой ракеты «Циркон», MOD Russia / globallookpress.com

Корабли Североатлантического альянса могут стать уязвимыми для российских гиперзвуковых ракет «Циркон», поставки которых флоту РФ запланированы на 2022 год. Об этом предупредил американский адмирал Чарльз Ричард, занимающий пост главы стратегического командования Вооруженных сил Соединенных Штатов.

Ричард констатировал, что система датчиков наземного и космического базирования, имеющаяся в настоящий момент в распоряжении западных военных, может не справиться с обнаружением и отслеживанием «Цирконов». Адмирал допустил вероятность того, что суда НАТО станут уязвимыми для данных снарядов. По словам Чарльза Ричарда, это произойдет, «если предприятия нашей оборонной промышленности в короткие сроки не придумают», как противостоять «Цирконам».

Ранее в воскресенье портал Avia.pro написал, что США «провалили» двухлетнюю миссию по сканированию радаров российских комплексов С-400 в Сирии.

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