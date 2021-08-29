Avia.pro: США «провалили» двухлетнюю миссию по сканированию радаров российских систем С-400 в Сирии

Соединенные Штаты «провалили» двухлетнюю миссию по сканированию радаров российских зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф», дислоцированных на территории Сирии. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах сетевой прессы.
Портал Avia.pro пишет, что американцы в течение двух лет «пытались получить сигналы российских “Триумфов”, однако при этом ошибочно получали данные радаров ЗРК С-300, которые запускались в активном режиме, имитируя работу комплексов С-400».
В процитированной публикации отмечается, что двухлетняя миссия США по сканированию радаров С-400 в Сирии «с треском провалилась».
Как сообщалось ранее на текущей неделе, американское издание The National Interest указало на то, что ПРО страны бессильна перед ядерным подводным беспилотником «Посейдон».
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