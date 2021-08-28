National Interest: ПРО США бессильна перед российским ядерным беспилотником «Посейдон»

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28 августа 2021, 19:20 Источник: ФАН

Подводная лодка, MFA Russia / globallookpress.com

Противоракетная оборона (ПРО) Соединенных Штатов бессильна перед российским ядерным подводным беспилотником «Посейдон». Об этом говорится в материале, появившемся на страницах американских СМИ.

Издание The National Interest (NI) пишет, что «Посейдон» после отделения от носителя способен добраться до цели своим ходом, преодолевая огромные расстояния. Радиус действия аппарата достигает практически десяти тысяч километров, при этом он движется гораздо быстрее обычных торпед. Также отмечается, что беспилотник может достичь побережья США за четыре дня.

В переведенной порталом ФАН публикации NI указывается на то, что «Посейдон» является еще одним инструментом ядерного сдерживания в руках Москвы, справиться с которым американская противоракетная оборона не в состоянии.

Ранее сегодня сайт Avia.pro высказал версию, согласно которой НАТО может готовить плацдарм для удара по России со стороны Азовского моря.

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