Издание Avia.pro: НАТО может готовить плацдарм для удара по России со стороны Азовского моря

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28 августа 2021, 07:44 Источник: Avia.pro

Корабли НАТО, US Navy / globallookpress.com

Североатлантический альянс может готовить плацдарм для удара по Российской Федерации со стороны Азовского моря. Соответствующая версия высказана в материале, появившемся на страницах отечественной сетевой прессы.

Согласно предположению авторов издания Avia.pro, НАТО, вероятно, готовит плацдарм для атаки по России со стороны Азовского моря. На это, по мнению журналистов, может указывать «активизировавшееся присутствие» сил западного блока на данном направлении и «увеличившееся в несколько раз количество военных маневров ВМС Украины».

Как говорится в процитированной публикации, «примечательным является тот факт», что в следующем месяце Киев проведет учения «Объединенные усилия — 2021», которые пройдут в том числе в акватории Азовского моря. Ожидается, что к маневрам привлекут военных из полутора десятков стран - членов НАТО и партнеров альянса.

Ранее в субботу тот же самый портал написал, что за неудачной ракетной атакой на российский летательный аппарат в Сирии могла стоять турецкая армия.

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