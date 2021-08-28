Avia.pro: за неудачной ракетной атакой на российский летательный аппарат в Сирии могла стоять армия Турции

Аргументы Недели → В мире 13+

28 августа 2021, 07:20 Источник: Avia.pro

Боевые действия в Сирии, Anas Alkharboutli / globallookpress.com

За неудачной ракетной атакой на российский летательный аппарат в Сирии могла стоять турецкая армия. Соответствующая версия высказана в материале, размещенном на страницах отечественной интернет-прессы.

Накануне в СМИ появилась информация, согласно которой по пролетавшему российскому аппарату, тип которого не уточняется, были выпущены две ракеты у линии соприкосновения Сирийской арабской армии и действующих в стране бандформирований. Снаряды своей цели не достигли.

По имеющимся сведениям, обстрел был осуществлен из района турецкого наблюдательного поста в зоне деэскалации Идлиб. Данный факт может говорить о том, что за данной атакой стояли военные Турции, отмечает портал Avia.pro.

Ранее на текущей неделе тот же самый сайт написал, что израильские истребители, наносящие удары по территории Сирии, научились обманывать радары российских комплексов С-400.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости