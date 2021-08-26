Avia.pro: атакующие Сирию истребители Израиля научились обманывать радары российских систем С-400

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26 августа 2021, 07:57 Источник: Avia.pro

Израильский истребитель, x99 / globallookpress.com

Израильские истребители, атакующие Сирию, научились обманывать радары российских зенитных ракетных комплексов С-400, находящихся на территории арабской республики. Об этом говорится в публикации интернет-СМИ.

Портал Avia.pro пишет, что известно минимум о восьми случаях, когда самолеты ВВС еврейского государства беспрепятственно вторгались в сирийское воздушное пространство, наносили удары и успешно уходили от сил ПВО армии страны, которые интегрированы с С-400. В процитированной публикации отмечается, что истребители Израиля научились обманывать радары российских систем.

Сайт указывает на то, что самолеты осознанно заходят на атаки с юга и востока Сирии. Из-за особенностей расположения средств ПВО обнаруживать аэродинамические цели на данных направлениях можно только при условии, если они находятся на высоте свыше 800 метров. Зафиксированы случаи, когда задействованные в ударах израильские истребители перемещались на высоте менее 100 метров.

Ранее на текущей неделе тот же самый ресурс сообщил, что неизвестная страна решила приобрести комплексы «Красуха» после успешного подавления ракет Израиля российскими РЭБ в Сирии.

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