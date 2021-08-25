Avia.pro: после успешного подавления в Сирии израильских ракет российскими РЭБ неизвестная страна решила купить системы «Красуха»

После успешного подавления в Сирии израильских ракет российскими средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) неизвестная страна решила приобрести системы «Красуха». Об этом говорится в публикации интернет-СМИ.
Портал Avia.pro пишет, что страна, название которой не разглашается, заключила с Рособоронэкспортом соглашение, предполагающее поставку комплексов «Красуха», а также «Репеллент-Патруль». В процитированной публикации отмечается, что перед этим системы РЭБ семейства «Красуха» неоднократно успешно подавляли над территорией Сирии высокоточные стелс-ракеты, которые выпускал Израиль.
Сайт предположил, что в качестве покупателей комплексов выступил Иран.
Как сообщалось ранее сегодня, китайский ресурс Sohu спрогнозировал, что российский вертолет «Аллигатор» с новейшей ракетой «Изделие 305Э» станет угрозой для любых танков НАТО.
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