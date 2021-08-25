Sohu: российский вертолет «Аллигатор» с новейшей ракетой «Изделие 305Э» станет угрозой для любых танков НАТО

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25 августа 2021, 10:06 Источник: ФАН

Вертолет «Аллигатор», MOD Russia / globallookpress.com

Российский вертолет «Аллигатор», оснащенный новейшей ракетой «Изделие 305Э», станет угрозой для любых танков Североатлантического альянса. Соответствующая точка зрения высказана в публикации, размещенной в китайском сегменте интернета.

На прошлой неделе на форуме «Армия-2021» была впервые представлена новейшая управляемая ракета «Изделие 305Э». Данными снарядами, гарантированная дальность полета которых составляет свыше 14 тысяч метров, будут вооружаться, в частности, вертолеты Ка-52М «Аллигатор».

Портал Sohu пишет, что «Аллигатор» с ракетой «Изделие 305Э» станет угрозой для любых танков НАТО. В материале китайского сайта, процитированном журналистами ФАН, отмечается, что «Изделие 305Э» обладает гораздо большей мощностью и дальностью стрельбы, чем ракеты «Вихрь», которыми оснащаются вертолеты Ка-52.

Как сообщалось ранее сегодня, индийское издание EurAsian Times указало на то, что ни один комплекс ПВО в мире не в состоянии справиться с российским гиперзвуковым оружием.

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