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EurAsian Times о гиперзвуковом оружии России: «эти смертоносные ракеты» не сумеет перехватить ни одна система ПВО в мире

, 08:16 Источник: «ПолитРоссия»

EurAsian Times о гиперзвуковом оружии России: «эти смертоносные ракеты» не сумеет перехватить ни одна система ПВО в мире
Истребители МиГ-31, оснащенные комплексом «Кинжал», MOD Russia / globallookpress.com

Ни один комплекс противовоздушной обороны в мире не в состоянии справиться с российским гиперзвуковым оружием. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах индийских СМИ.

EurAsian Times пишет, что Минобороны РФ заключило контракт на изготовление и поставку партии гиперзвуковых ракет «Кинжал». Также некоторое время назад стало известно, что российские специалисты работают над созданием новейшего авиационного гиперзвукового снаряда большой дальности Х-95.

Индийское издание отмечает, что Москве, похоже, удастся решить задачу доминирования в воздушном пространстве. В пересказанной «ПолитРоссией» публикации EurAsian Times указывается на то, что гиперзвуковое оружие РФ нельзя остановить, «эти смертоносные ракеты» не сумеет перехватить ни одна система ПВО в мире.

Ранее в среду сайт Avia.pro сообщил, что немецкая подлодка, направившаяся к российским военным базам в Сирии, перестала выходить на связь со своим командованием.

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