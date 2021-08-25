Ни один комплекс противовоздушной обороны в мире не в состоянии справиться с российским гиперзвуковым оружием. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах индийских СМИ.
EurAsian Times пишет, что Минобороны РФ заключило контракт на изготовление и поставку партии гиперзвуковых ракет «Кинжал». Также некоторое время назад стало известно, что российские специалисты работают над созданием новейшего авиационного гиперзвукового снаряда большой дальности Х-95.
Индийское издание отмечает, что Москве, похоже, удастся решить задачу доминирования в воздушном пространстве. В пересказанной «ПолитРоссией» публикации EurAsian Times указывается на то, что гиперзвуковое оружие РФ нельзя остановить, «эти смертоносные ракеты» не сумеет перехватить ни одна система ПВО в мире.
Ранее в среду сайт Avia.pro сообщил, что немецкая подлодка, направившаяся к российским военным базам в Сирии, перестала выходить на связь со своим командованием.
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