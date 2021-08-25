Avia.pro: немецкая подлодка, направившаяся к военным базам России в Сирии, перестала выходить на связь с командованием

Немецкая субмарина, направившаяся к российским военным базам в Сирии, перестала выходить на связь с командованием. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах отечественной сетевой прессы.
Сайт Avia.pro пишет, что немецкая подводная лодка U-35 была направлена с неизвестной миссией к сирийскому побережью и базам РФ, расположенным на территории арабской республики. Некоторое время назад командование ВМС Германии потеряло связь с субмариной. Согласно имеющимся сведениям, корабль не выходит на связь уже около суток, отмечается в процитированной публикации.
Ранее на текущей неделе тот же самый портал проинформировал, что российские истребители преследовали на сверхзвуковой скорости американский разведывательный самолет у берегов Сирии.
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