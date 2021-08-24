Avia.pro: российские истребители преследовали на сверхзвуковой скорости разведывательный самолет США у побережья Сирии

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24 августа 2021, 08:25 Источник: Avia.pro

Самолет Boeing P-8A Poseidon, US Navy / globallookpress.com

Российские истребители преследовали на сверхзвуковой скорости разведывательный самолет Соединенных Штатов у побережья Сирии. Об этом говорится в публикации, размещенной на страницах сетевой прессы.

Сайт Avia.pro информирует, что некоторое время назад истребители ВКС РФ подвергли «жесткому перехвату» американский Boeing P-8A Poseidon, который проводил разведку возле сирийских государственных рубежей. Портал пишет, что российские самолеты преследовали оппонента у побережья арабской республики на сверхзвуковой скорости.

В процитированном материале отмечается, что Boeing P-8A Poseidon «был вытеснен в западном направлении, в результате чего его миссия была прервана».

Как сообщалось ранее на текущей неделе, китайское издание NetEasе указало на то, что Россия способна сокрушить НАТО с помощью своих бронетанковых войск.

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