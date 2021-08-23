Издание NetEasе: Россия способна сокрушить НАТО с помощью бронетанковых войск

Российская Федерация способна сокрушить Североатлантический альянс с помощью своих бронетанковых войск. Соответствующая точка зрения высказана в материале, размещенном на страницах китайских СМИ.
Как пишет NetEasе, в годы существования СССР в Европе сильно боялись советских танков. С тех пор ситуация не изменилась, отмечается в публикации издания, пересказанной «ПолитРоссией».
В NetEasе назвали бронетанковые войска РФ самыми мощными в мире. С помощью них, полагают китайские журналисты, Москва способна сокрушить НАТО. Чтобы добиться этой цели, России не придется прибегать к какой-либо изощренной тактике, указало издание.
Ранее в понедельник портал Avia.pro сообщил, что американский самолет уничтожил над Сирией беспилотник, похожий на российский «Форпост».
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