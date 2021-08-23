Ресурс Avia.pro: американский истребитель уничтожил над Сирией дрон, похожий на российский «Форпост»

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23 августа 2021, 14:19 Источник: Avia.pro

Американский истребитель, Tsgt. John Mcrell/U.S Air / globallookpress.com

Американский истребитель уничтожил над Сирией беспилотник, похожий на российский «Форпост». Об этом говорится в материале, размещенном на страницах отечественной сетевой прессы.

Портал Avia.pro информирует, что некоторое время назад самолет F-15E ВВС Соединенных Штатов сбил над восточной частью Сирии дрон, приблизившийся к объекту, где находятся американские военные. Уничтоженный истребителем аппарат похож на российский беспилотник «Форпост», отмечается в процитированной публикации.

Ранее сегодня тот же самый ресурс написал, что Армения может применить против Азербайджана российские комплексы «Панцирь-С» и «Бук-М2Э» в случае нового вооруженного конфликта между Ереваном и Баку.

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