Сайт Avia.pro: Армения может применить против Азербайджана российские «Панцирь-С» и «Бук-М2Э» в случае новой войны

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23 августа 2021, 08:57 Источник: Avia.pro

Военные учения, MOD Russia / globallookpress.com

Армения может применить против Азербайджана российские комплексы «Панцирь-С» и «Бук-М2Э» в случае новой войны между закавказскими республиками. Такая версия высказана в материале, размещенном на страницах сетевой прессы.

Глава армянского Генштаба Артак Давтян, комментируя для журналистов поставки российского оружия Еревану, заявил некоторое время назад, что «идет активная работа». По словам Давтяна, у Армении «есть много средств, о которых сейчас сообщать нецелесообразно».

Авторы сайта Avia.pro предположили, что Москва поставила своему союзнику по ОДКБ системы «Панцирь-С» и «Бук-М2Э». В процитированной публикации отмечается, что ранее они «наилучшим образом зарекомендовали себя на территории Ливии и Сирии, уничтожив несколько десятков турецких дронов Bayraktar TB2». Данные беспилотники активно использовал Азербайджан в ходе вооруженного конфликта с армянской стороной из-за Нагорного Карабаха осенью прошлого года.

Ереван может применить против сил Баку названные российские комплексы в случае новой войны, спрогнозировал портал.

Ранее в понедельник тот же самый ресурс написал, что истребители ВКС РФ перехватили на сверхзвуковой скорости американский разведывательный самолет, приблизившийся к базе в сирийском Тартусе.

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