Avia.pro: истребители ВКС РФ перехватили на сверхзвуковой скорости самолет-шпион США, приблизившийся к российской базе в Сирии

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23 августа 2021, 08:21 Источник: Avia.pro

Самолет ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Истребители ВКС РФ перехватили на сверхзвуковой скорости самолет-шпион Соединенных Штатов, приблизившийся к российской базе в Сирии. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах сетевой прессы.

Сайт Avia.pro пишет, что некоторое время назад в районе российской базы в сирийском Тартусе прогремел громкий хлопок. Он стал следствием разгона одного из истребителей ВКС РФ, отмечается в процитированной публикации.

Боевые машины перехватили на сверхзвуковой скорости американский разведывательный самолет, приблизившийся к военному объекту, информирует портал.

Ранее издание The National Interest указало на то, что российская субмарина «имела наглость» всплыть возле Аляски посреди рыболовецких судов и осуществить тренировочный ракетный пуск.

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