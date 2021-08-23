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Avia.pro: истребители ВКС РФ перехватили на сверхзвуковой скорости самолет-шпион США, приблизившийся к российской базе в Сирии

, 08:21 Источник: Avia.pro

Avia.pro: истребители ВКС РФ перехватили на сверхзвуковой скорости самолет-шпион США, приблизившийся к российской базе в Сирии
Самолет ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Истребители ВКС РФ перехватили на сверхзвуковой скорости самолет-шпион Соединенных Штатов, приблизившийся к российской базе в Сирии. Об этом говорится в материале, размещенном на страницах сетевой прессы.

Сайт Avia.pro пишет, что некоторое время назад в районе российской базы в сирийском Тартусе прогремел громкий хлопок. Он стал следствием разгона одного из истребителей ВКС РФ, отмечается в процитированной публикации.

Боевые машины перехватили на сверхзвуковой скорости американский разведывательный самолет, приблизившийся к военному объекту, информирует портал.

Ранее издание The National Interest указало на то, что российская субмарина «имела наглость» всплыть возле Аляски посреди рыболовецких судов и осуществить тренировочный ракетный пуск.

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