NI: российская подлодка «имела наглость» всплыть возле Аляски посреди рыболовецких судов и провести тренировочный ракетный пуск

Аргументы Недели → В мире 13+

22 августа 2021, 21:24 Источник: «ПолитРоссия»

Российская подлодка, MOD Russia / globallookpress.com

Одна из подводных лодок, состоящих на вооружении флота Российской Федерации, осуществила «наглый» маневр вблизи американского штата Аляска. Об этом говорится в публикации, размещенной на страницах зарубежных СМИ.

The National Interest (NI) пишет, что с прошлого года резко возросло российское присутствие в близлежащем к Соединенным Штатам воздушном пространстве и водах. Так, некоторое время назад субмарина РФ «имела наглость» всплыть возле Аляски посреди рыболовецких судов и провести тренировочный ракетный пуск, отмечается в материале NI, пересказанном журналистами «ПолитРоссии».

Как сообщалось ранее сегодня, издание AeroTime Hub допустило, что Вашингтон может сорвать разработку российского истребителя Checkmate, продав свои самолеты F-35 Объединенным Арабским Эмиратам.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости