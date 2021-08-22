NI: российская подлодка «имела наглость» всплыть возле Аляски посреди рыболовецких судов и провести тренировочный ракетный пуск

Одна из подводных лодок, состоящих на вооружении флота Российской Федерации, осуществила «наглый» маневр вблизи американского штата Аляска. Об этом говорится в публикации, размещенной на страницах зарубежных СМИ.
The National Interest (NI) пишет, что с прошлого года резко возросло российское присутствие в близлежащем к Соединенным Штатам воздушном пространстве и водах. Так, некоторое время назад субмарина РФ «имела наглость» всплыть возле Аляски посреди рыболовецких судов и провести тренировочный ракетный пуск, отмечается в материале NI, пересказанном журналистами «ПолитРоссии».
Как сообщалось ранее сегодня, издание AeroTime Hub допустило, что Вашингтон может сорвать разработку российского истребителя Checkmate, продав свои самолеты F-35 Объединенным Арабским Эмиратам.
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