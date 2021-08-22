AeroTime Hub: США могут сорвать разработку российского истребителя Checkmate, продав F-35 Объединенным Арабским Эмиратам

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22 августа 2021, 19:31 Источник: «ПолитРоссия»

Презентация истребителя Checkmate, Evgeny Sinitsyn / globallookpress.com

Соединенные Штаты могут сорвать разработку российского истребителя Checkmate, продав свои F-35 Объединенным Арабским Эмиратам. Соответствующий вариант развития событий допускается в публикации, размещенной на страницах британских СМИ.

Издание AeroTime Hub обратило внимание на то, что в ролике, который был выложен в интернет незадолго до презентации Checkmate на салоне МАКС-2021, присутствует человек, облаченный в летный костюм военно-воздушных сил ОАЭ. Также журналисты вспомнили, что в 2017 году Ростех заключил с Министерством обороны ближневосточной страны соглашение о совместной разработке легкого истребителя пятого поколения. В дальнейшем сделка перестала развиваться и общественность о ней забыла. В AeroTime Hub выдвинули версию, согласно которой технологические решения, найденные в ходе работы над данным незавершенным проектом, могут быть использованы в Checkmate.

В материале британского издания, пересказанном «ПолитРоссией», говорится, что ВВС ОАЭ почти полностью состоят из машин западного производства. Ранее появлялась информация о желании Абу-Даби купить американские истребители пятого поколения F-35, однако против этого выступил Израиль.

AeroTime Hub пишет, что Checkmate «прекрасно подходит под задачи» ОАЭ. Прогнозируется, что российский самолет получит большую известность, если Эмираты предпочтут его. Если же Вашингтон все-таки согласится продать F-35 Абу-Даби, то может сильно навредить программе Checkmate или вовсе сорвать его разработку.

Как сообщалось ранее в воскресенье, таблоид Daily Express предрек, что Россия может создать «ужасающий союз» с Китаем на фоне «хаотичного вывода» войск США из Афганистана.

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