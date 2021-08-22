Daily Express: Россия может создать «ужасающий союз» с Китаем на фоне «хаотичного вывода» войск США из Афганистана

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22 августа 2021, 16:37 Источник: «ПолитРоссия»

Военные США в Афганистане, Simon Klingert / globallookpress.com

Российская Федерация может создать «ужасающий союз» с Китаем на фоне «хаотичного вывода» войск Соединенных Штатов из Афганистана. На это указывается в материале, размещенном на страницах британских СМИ.

Как пишет таблоид Daily Express, Москва и Пекин «враждуют с Западом — особенно с Великобританией и США». Издание предрекло, что на фоне «хаотичного вывода» американских войск с афганской территории РФ и КНР могут сформировать «ужасающий союз».

В публикации Daily Express, пересказанной журналистами «ПолитРоссии», прогнозируется, что после ухода Штатов из Афганистана в регионе, где расположена данная страна, возникнет вакуум. Его способны заполнить Москва и Пекин, которым может предоставиться шанс «продемонстрировать свою мощь», отметил британский таблоид.

Ранее сегодня сообщалось, что украинский генерал Александр Петрулевич допустил вероятность прямого военного столкновения армии России с «Талибаном» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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