Генерал СБУ Петрулевич допустил возможность прямого военного столкновения армии России с «Талибаном»

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22 августа 2021, 15:11

Российские военные, MOD Russia / globallookpress.com

Генерал Службы безопасности Украины Александр Петрулевич допустил возможность прямого военного столкновения армии России с «Талибаном» (запрещенная в РФ террористическая организация). По данному вопросу Петрулевич высказался в ходе опубликованного на YouTube интервью киевскому журналисту Дмитрию Гордону.

После ухода Соединенных Штатов из Афганистана талибы в короткие сроки смогли захватить всю территорию страны. Собеседник Гордона допустил вероятность прямого военного столкновения между армией РФ и боевиками. По словам Александра Петрулевича, это возможно, если «Талибан» начнет проникать в Таджикистан, Узбекистан и Туркмению, с которыми граничит Афганистан.

Как сообщалось ранее сегодня, интернет-издание Avia.pro спрогнозировало, что Россия может атаковать талибов ракетоносцами Ту-22М3 в случае получения запроса о помощи от своих союзников в Средней Азии.

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