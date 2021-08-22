Avia.pro: Россия может атаковать «Талибан» ракетоносцами Ту-22М3 в случае получения запроса о помощи от союзников в Средней Азии

Аргументы Недели → В мире 13+

22 августа 2021, 12:30 Источник: Avia.pro

Стратегический бомбардировщик Ту-22М3, MOD Russia / globallookpress.com

Россия может атаковать «Талибан» (запрещенная в РФ террористическая организация) ракетоносцами Ту-22М3, если получит запрос о помощи от своих союзников в Средней Азии. Соответствующий прогноз содержится в публикации, размещенной на страницах сетевой прессы.

Авторы портала Avia.pro полагают, что Москва осуществит военное вмешательство, если талибы решат перейти северную границу, отделяющую Афганистан от Таджикистана, Узбекистана и Туркмении. В случае получения от союзников запроса о помощи Россия может нанести удары по боевикам с помощью стратегических бомбардировщиков Ту-22М3, отмечается в процитированном материале. Сайт предрек, что при таком сценарии развития событий «с большой долей вероятности будут уничтожены все силы джихадистов, находящиеся и в приграничных районах Афганистана».

Ранее в воскресенье сообщалось, что эксперт Виктор Баранец озвучил точку зрения, согласно которой бойцы «Талибана» могут «навалиться и затоптать босиком» таджикскую, узбекскую и туркменскую армии.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости