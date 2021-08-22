Отставной полковник Баранец: бойцы «Талибана» могут «навалиться и затоптать босиком» армии Таджикистана, Узбекистана и Туркмении

Аргументы Недели → В мире 13+

22 августа 2021, 11:55 Источник: «Политика Сегодня»

Боевик в Афганистане, Stringer / globallookpress.com

Бойцы запрещенного в России террористического движения «Талибан» могут «навалиться и затоптать босиком» армии Таджикистана, Узбекистана и Туркмении. Соответствующую точку зрения озвучил военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец.

Специалист отметил, что талибы захватили территорию Афганистана, имея в своем распоряжении 65 тысяч человек. Через некоторое время к ним присоединились еще 100 тысяч. Также боевики смогли заполучить значительный арсенал оружия, оставленного американцами.

Согласно оценке Виктора Баранца, «карликовые армии» Таджикистана, Узбекистана и Туркмении, граничащих с Афганистаном, не в состоянии справиться с «Талибаном». Талибы способны «навалиться и затоптать босиком» силы среднеазиатских республик, полагает эксперт.

Ранее сегодня сообщалось, что политолог Сергей Марков высказал прогноз, по которому в случае ухода США с Украины по афганскому сценарию она может развалиться на три части.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости