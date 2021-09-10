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Песков отреагировал на слова Зеленского о риске «полномасштабной войны» с Россией

, 13:27 Источник: ТАСС

Песков отреагировал на слова Зеленского о риске «полномасштабной войны» с Россией
Дмитрий Песков, фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о вероятности «полномасштабной войны» с Россией.

«Мы не хотели бы предаваться каким-то апокалиптическим ожиданиям», - отметил он.

Песков отметил, что в Кремле «с сожалением» отнеслись к словам Зеленского.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский, отвечая на вопрос модератора об отношениях между странами на форуме YES Brainstorming, который проходит в пятницу, 10 сентября, в Киеве, допустил вероятность «полномасштабной войны» с Россией. По его словам, при таком развитии событий это будет «самой большой ошибкой» Москвы.

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