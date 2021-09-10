Песков отреагировал на слова Зеленского о риске «полномасштабной войны» с Россией

Аргументы Недели → Политика 13+

10 сентября 2021, 13:27 Источник: ТАСС

Дмитрий Песков, фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о вероятности «полномасштабной войны» с Россией.

«Мы не хотели бы предаваться каким-то апокалиптическим ожиданиям», - отметил он.

Песков отметил, что в Кремле «с сожалением» отнеслись к словам Зеленского.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский, отвечая на вопрос модератора об отношениях между странами на форуме YES Brainstorming, который проходит в пятницу, 10 сентября, в Киеве, допустил вероятность «полномасштабной войны» с Россией. По его словам, при таком развитии событий это будет «самой большой ошибкой» Москвы.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости