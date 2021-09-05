Пушков назвал позицию Украины по Минским соглашениям «двойной математикой» и «жульничеством»

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5 сентября 2021, 13:57 Источник: Взгляд

Алексей Пушков, фото: Federation Council of Russia/Globallookpress.com

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича о том, что Киев «снялся с крючка» Минских соглашений.

«Из этого напрашивается вывод, что Киев отвергает Минские соглашения и отныне Украина не считает себя связанной обязательствами по ним. Во всяком случае, никто из киевского руководства – ни МИД, никто бы то ни было из офиса президента, ни сам Зеленский – не опроверг публичное заявление Арестовича», - высказал он.

Сенатор отметил, что Украина постоянно отказывается от Минских соглашений, но когда ей надо сослаться на этот документ, то она как ни в чем не бывало цитирует. По его словам, это «двойная математика» украинской внешней политики.

«Политическое жульничество. Если вы называете прорывным успехом уход от Минских соглашений, то тогда как можно ссылаться на эти самые соглашения?» - добавил Пушков.

Он считает, что такая позиция киевских властей «делает практически невозможным какие-либо конструктивные переговоры» с Украиной.

Ранее посольство США на Украине призвало Россию взять на себя ответственность за прекращение вооружённого конфликта в Донбассе.

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