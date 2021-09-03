Спикер делегации Киева Арестович заявил, что Украина снялась с «крючка» Минских соглашений

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3 сентября 2021, 13:30 Источник: РИА Новости

флаг Украины, фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/ globallookpress.com

Спикер делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу, советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что страна снялась с «крючка» Минских соглашений.

«Этого "крючка" больше не существует на самом деле. Или, во всяком случае, Украины и Зеленского больше нет на крючке», - высказал он.

Арестович «передал привет» министру иностранных дел России Сергею Лаврову, который ранее говорил, что команда украинского лидера Владимира Зеленского «извивается как может» в надежде перевернуть Минские соглашения, поэтому их нельзя «спускать с крючка». Спикер назвал «огромным» и «прорывным» достижением снятие с крючка.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предположил, что американский лидер Джо Байден сможет побудить своего украинского коллегу Владимира Зеленского следовать Минским соглашениям.

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