Аргументы Недели В мире 13+

Спикер делегации Киева Арестович заявил, что Украина снялась с «крючка» Минских соглашений

, 13:30 Источник: РИА Новости

Спикер делегации Киева Арестович заявил, что Украина снялась с «крючка» Минских соглашений
флаг Украины, фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/ globallookpress.com

Спикер делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу, советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что страна снялась с «крючка» Минских соглашений.

«Этого "крючка" больше не существует на самом деле. Или, во всяком случае, Украины и Зеленского больше нет на крючке», - высказал он.

Арестович «передал привет» министру иностранных дел России Сергею Лаврову, который ранее говорил, что команда украинского лидера Владимира Зеленского «извивается как может» в надежде перевернуть Минские соглашения, поэтому их нельзя «спускать с крючка». Спикер назвал «огромным» и «прорывным» достижением снятие с крючка.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предположил, что американский лидер Джо Байден сможет побудить своего украинского коллегу  Владимира Зеленского следовать Минским соглашениям.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

БА

В мире

Представитель талибов Муджахид назвал Китай «главным партнером» радикального движения

Представитель талибов Муджахид назвал Китай «главным партнером» радикального движения

Забихулла Муджахид, представитель запрещенного в РФ радикального движения «Талибан», заявил, что Китай является их главным партнёром. По его словам, Пекин готов инвестировать в развитие Афганистана.

Аргументы НеделиАвторы АН

В мире

Общество

Аргументы НеделиИнтервью

Спорт

Спорт

Общество

Общество

Спорт

Политика

Политика

В мире

Общество

Общество

Общество

Общество

Экономика

В мире

В мире