Посольство США в Украине: Россия должна взять на себя ответственность за прекращение конфликта в Донбассе

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5 сентября 2021, 12:35

флаг США, фото: pixabay.com

Посольство США на Украине призвало Россию в седьмую годовщину подписания Минских соглашений взять ответственность за прекращение вооружённого конфликта в Донбассе на себя.

«В седьмую годовщину подписания Минского протокола мы призываем Россию полностью выполнить свои минские обязательства, в том числе позволить ОБСЕ осуществлять наблюдение на российско-украинской границе и освободить незаконно задержанных лиц», - говорится в официальном аккаунте ведомства в Facebook.

Отмечается, что Россия должна вывезти свое оружие и силы, а также вернуть Киеву полный контроль над его международно признанными границами. В ведомстве добавили, что Москва «должна взять на себя ответственность за прекращение конфликта, начатого ею на востоке Украины».

Ранее политолог Ростислав Ищенко заявил, что президент Владимир Зеленский не может закончить военный конфликт на территории Донбасса из-за страха перед украинскими националистами.

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