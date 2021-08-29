Политолог Ищенко: Зеленский не может закончить войну в Донбассе из-за страха перед украинскими националистами

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29 августа 2021, 10:46 Источник: «Украина.ру»

Президент Украины Владимир Зеленский, Serhii Hudak / globallookpress.com

Президент Владимир Зеленский не может закончить военный конфликт на территории Донбасса из-за страха перед украинскими националистами. Соответствующую точку зрения озвучил политолог Ростислав Ищенко.

«Как Зеленский может пойти на мир в Донбассе? Для этого надо или выполнить минские соглашения, или заключать какой-то другой договор, еще менее приемлемый для украинских радикальных националистов, которые определяют политику страны»,- отметил Ищенко.

Как заявил эксперт, глава государства не решится на такие или иные подобные шаги, «потому что он боится, что к нему придут радикалы и свернут ему шею».

Ранее в воскресенье сообщалось, что общественник из самопровозглашенной ДНР Алексей Муратов высказал мнение, согласно которому вооруженное противостояние в Донбассе завершится только после отстранения «оккупационного правительства» Украины.

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