Политолог Ищенко: Зеленский не может закончить войну в Донбассе из-за страха перед украинскими националистами

Президент Владимир Зеленский не может закончить военный конфликт на территории Донбасса из-за страха перед украинскими националистами. Соответствующую точку зрения озвучил политолог Ростислав Ищенко.
«Как Зеленский может пойти на мир в Донбассе? Для этого надо или выполнить минские соглашения, или заключать какой-то другой договор, еще менее приемлемый для украинских радикальных националистов, которые определяют политику страны»,- отметил Ищенко.
Как заявил эксперт, глава государства не решится на такие или иные подобные шаги, «потому что он боится, что к нему придут радикалы и свернут ему шею».
Ранее в воскресенье сообщалось, что общественник из самопровозглашенной ДНР Алексей Муратов высказал мнение, согласно которому вооруженное противостояние в Донбассе завершится только после отстранения «оккупационного правительства» Украины.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.