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29 августа 2021, 10:07 Источник: «ПолитНавигатор»

Украинские военные, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Продолжающийся с весны 2014 года военный конфликт в Донбассе завершится только после отстранения «оккупационного правительства» Украины. Соответствующую точку зрения в разговоре с журналистами озвучил общественник из непризнанной ДНР Алексей Муратов, являющийся одним из руководителей движения «Донецкая республика».

По словам Муратова, «только после того, как будет отстранено оккупационное правительство, засевшее в Киеве, смута на Украине закончится». Собеседник «ПолитНавигатора» отметил, что в случае реализации данного сценария «проблема между двумя частями одного народа сойдет на нет». «А самое главное – закончится война в Донбассе», – заявил Алексей Муратов.

Как сообщалось ранее сегодня, киевский политолог Михаил Погребинский допустил, что США могут «заменить» Владимира Зеленского на посту украинского президента на спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

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