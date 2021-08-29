Политолог Погребинский: США могут «заменить» Зеленского на Разумкова на посту президента Украины

Соединенные Штаты могут «заменить» Владимира Зеленского на Дмитрия Разумкова на посту президента Украины. Соответствующий вариант развития событий допустил Михаил Погребинский, киевский политолог.
Как полагает эксперт, «американцы пришли к выводу, что пора менять Зеленского на что-то более вменяемое». Согласно точке зрения Погребинского, США «вполне подойдет» председатель Верховной Рады Разумков. Он, по словам аналитика, более ответственный и сдержанный, чем действующий глава государства, и не является «нарциссом».
Михаил Погребинский обратил внимание на то, что спикер парламента в последнее время «резко комментирует» шаги Владимира Зеленского. Следующим шагом Дмитрия Разумкова должен стать выход из связанной с президентом партии «Слуга народа», предрек процитированный «ПолитНавигатором» эксперт.
Ранее в воскресенье сообщалось, что политолог Николай Стариков допустил возможность начала реальной войны между Украиной и Россией.
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