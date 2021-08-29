Политолог Погребинский: США могут «заменить» Зеленского на Разумкова на посту президента Украины

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29 августа 2021, 09:40

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, Hennadii Minchenkoukrinform / globallookpress.com

Соединенные Штаты могут «заменить» Владимира Зеленского на Дмитрия Разумкова на посту президента Украины. Соответствующий вариант развития событий допустил Михаил Погребинский, киевский политолог.

Как полагает эксперт, «американцы пришли к выводу, что пора менять Зеленского на что-то более вменяемое». Согласно точке зрения Погребинского, США «вполне подойдет» председатель Верховной Рады Разумков. Он, по словам аналитика, более ответственный и сдержанный, чем действующий глава государства, и не является «нарциссом».

Михаил Погребинский обратил внимание на то, что спикер парламента в последнее время «резко комментирует» шаги Владимира Зеленского. Следующим шагом Дмитрия Разумкова должен стать выход из связанной с президентом партии «Слуга народа», предрек процитированный «ПолитНавигатором» эксперт.

Ранее в воскресенье сообщалось, что политолог Николай Стариков допустил возможность начала реальной войны между Украиной и Россией.

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