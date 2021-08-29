Политолог Стариков допустил возможность начала реальной войны между Украиной и Россией

Отечественный политолог Николай Стариков допустил возможность начала реальной войны между Украиной и Российской Федерацией. По данному вопросу эксперт высказался некоторое время назад в разговоре со СМИ.
Стариков назвал Украину «опереточным государством», которое управляется из-за границы. При этом аналитик предупредил, что «оперетта грозит закончиться страшной трагедией» - войной Киева и Москвы.
Как указал Николай Стариков, если верить властям Украины, вооруженный конфликт двух стран якобы уже идет. Нужно не допустить претворения данного сценария в жизнь в реальности, заявил политолог.
Ранее сегодня сообщалось, что украинский журналист Сергей Гармаш озвучил точку зрения, согласно которой Соединенные Штаты не готовы помогать Киеву с Донбассом из-за противостояния в Афганистане.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.