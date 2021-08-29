Политолог Стариков допустил возможность начала реальной войны между Украиной и Россией

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29 августа 2021, 08:28 Источник: «Украина.ру»

Украинский военный, фото со страницы Минобороны страны в Facebook

Отечественный политолог Николай Стариков допустил возможность начала реальной войны между Украиной и Российской Федерацией. По данному вопросу эксперт высказался некоторое время назад в разговоре со СМИ.

Стариков назвал Украину «опереточным государством», которое управляется из-за границы. При этом аналитик предупредил, что «оперетта грозит закончиться страшной трагедией» - войной Киева и Москвы.

Как указал Николай Стариков, если верить властям Украины, вооруженный конфликт двух стран якобы уже идет. Нужно не допустить претворения данного сценария в жизнь в реальности, заявил политолог.

Ранее сегодня сообщалось, что украинский журналист Сергей Гармаш озвучил точку зрения, согласно которой Соединенные Штаты не готовы помогать Киеву с Донбассом из-за противостояния в Афганистане.

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