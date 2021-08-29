Украинский журналист Гармаш: США не готовы помогать Киеву с Донбассом из-за конфликта в Афганистане

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29 августа 2021, 07:13

Украинские военные, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Соединенные Штаты не готовы помогать Киеву с Донбассом из-за конфликта на территории Афганистана. На это указал украинский журналист Сергей Гармаш, пишут российские интернет-СМИ.

Гармаш назвал причину того, что американское руководство никак не отреагировало на вчерашний обстрел силами самопровозглашенной ДНР позиций армии Украины в Авдеевке. По словам журналиста, процитированного сетевым изданием «ПолитЭксперт», Вашингтон не готов помогать Киеву с Донбассом из-за противостояния в Афганистане.

«Им невыгоден сейчас еще один конфликт, очень невыгоден», — заявил, говоря о властях США, Сергей Гармаш.

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