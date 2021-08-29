Украинский журналист Гармаш: США не готовы помогать Киеву с Донбассом из-за конфликта в Афганистане
29 августа 2021, 07:13
Соединенные Штаты не готовы помогать Киеву с Донбассом из-за конфликта на территории Афганистана. На это указал украинский журналист Сергей Гармаш, пишут российские интернет-СМИ.
Гармаш назвал причину того, что американское руководство никак не отреагировало на вчерашний обстрел силами самопровозглашенной ДНР позиций армии Украины в Авдеевке. По словам журналиста, процитированного сетевым изданием «ПолитЭксперт», Вашингтон не готов помогать Киеву с Донбассом из-за противостояния в Афганистане.
«Им невыгоден сейчас еще один конфликт, очень невыгоден», — заявил, говоря о властях США, Сергей Гармаш.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.