Аргументы Недели В мире 13+

Украинский журналист Гармаш: США не готовы помогать Киеву с Донбассом из-за конфликта в Афганистане

, 07:13

Украинский журналист Гармаш: США не готовы помогать Киеву с Донбассом из-за конфликта в Афганистане
Украинские военные, фото со страницы силовой операции Киева в Донбассе в Facebook

Соединенные Штаты не готовы помогать Киеву с Донбассом из-за конфликта на территории Афганистана. На это указал украинский журналист Сергей Гармаш, пишут российские интернет-СМИ.

Гармаш назвал причину того, что американское руководство никак не отреагировало на вчерашний обстрел силами самопровозглашенной ДНР позиций армии Украины в Авдеевке. По словам журналиста, процитированного сетевым изданием «ПолитЭксперт», Вашингтон не готов помогать Киеву с Донбассом из-за противостояния в Афганистане.

«Им невыгоден сейчас еще один конфликт, очень невыгоден», — заявил, говоря о властях США, Сергей Гармаш.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ДЦ

В мире

Посольство США в Афганистане просит американцев немедленно покинуть окрестности аэропорта Кабула

Посольство США в Афганистане просит американцев немедленно покинуть окрестности аэропорта Кабула

Посольство США в Афганистане обратилось к американским гражданам с просьбой немедленно покинуть окрестности аэропорта Кабула по причине «конкретной и заслуживающей доверия угрозы».

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью