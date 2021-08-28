Замминистра ДНР Безсонов выложил фото с последствиями ответного удара военных республики по расположению бригады ВСУ под Донецком
28 августа 2021, 18:51
Заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов опубликовал фотографии с последствиями ответного удара военных непризнанной республики по расположению 25-й бригады Вооруженных сил Украины под Донецком. Снимки появились в Telegram-канале Безсонова.
Некоторое время назад стало известно, что Народная Милиция ДНР нанесла успешный ответный удар по позициям противника, расположенным на территории Авдеевки. В результате применения артиллерии и минометов были уничтожены три легковых автомобиля, повреждены три грузовых машины. Согласно сведениям, имеющимся на данный момент, ранения получили девять военнослужащих ВСУ.
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